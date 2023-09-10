Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi ve Suudi Arabistan-Japonya ilişkileri ile ilgili konuları ele aldılar.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, iki lider, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün başlayan 18. G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, çeşitli alanlardaki Suudi Arabistan-Japonya ilişkileri, bunların geliştirilmesine dair olanaklar ve iki ülkenin ilgi alanına giren konular ele alındı.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında, Dışişleri Bakanları Bakanı Faysal bin Ferhan ve Hayaşi Yoşimasa'nın 7 Eylül'de Riyad'da gerçekleştirdikleri görüşme kapsamında "stratejik diyalog" için mutabakat zaptı imzalanmıştı.