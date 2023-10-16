Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki gerilimi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'ndeki son gerilimi görüştü. Selman, masum insanların hayatına kasteden askeri operasyonların durdurulması gerekliliğini vurguladı.

RİYAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pazar günü Riyad'da konuk ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'ndeki son gerilimi görüştü.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre Suudi Veliaht Prens görüşmede, "masum insanların hayatına kasteden askeri operasyonları" durdurmanın yollarını bulma gerekliliğini yineledi.

Selman, Suudi Arabistan'ın iletişimi artırma, durumu sakinleştirme, gerilimi durdurma ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısı yapma yönündeki çabalarını vurguladı.

Selman, "Suudi Arabistan adalet, istikrar, barışın sağlanması ve Filistin halkının meşru haklarına kavuşması için Gazze'ye yönelik kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

Suudi Prens, "Sivillerin hedef alınmasını, altyapının ve günlük yaşamı etkileyen hayati hizmetlerin tahrip edilmesini reddettiklerini" bir kez daha vurguladı.

Haberde konuya ilişkin ABD'li diplomatın açıklaması ise yer almadı.