Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mina'yı ziyaret etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hacılara verilecek hizmetleri denetlemek için Mina'yı ziyaret etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Veliaht Prens Bin Selman'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e vekaleten hacıların rahatını ve ibadetlerini kolaylıkla, emniyetle yerine getirmeleri için verilecek hizmet ve imkanları denetlemek için Mina'ya ulaştığı paylaşımı yapıldı. Suudi Arabistan, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemlerde sınırlı imkanlarla gerçekleşen hac ibadeti için bu yıl 2 milyondan fazla kişinin ağırlanması beklenen büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hacılara verilecek hizmetleri denetlemek için Mina'yı ziyaret etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Veliaht Prens Bin Selman'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e vekaleten hacıların rahatını ve ibadetlerini kolaylıkla, emniyetle yerine getirmeleri için verilecek hizmet ve imkanları denetlemek için Mina'ya ulaştığı paylaşımı yapıldı.

Suudi Arabistan, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemlerde sınırlı imkanlarla gerçekleşen hac ibadeti için bu yıl 2 milyondan fazla kişinin ağırlanması beklenen büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.