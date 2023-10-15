Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze'deki Sivillerin Hedef Alınmasını Reddetti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, başkent Riyad'da Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede Bin Selman, ülkesinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin ve altyapının hedef alınmasını reddettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, masumların hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonları durdurmak için çalışmanın önemini dile getirdi.

Ülkesinin mevcut gerilimi durdurmaya yönelik çabalarına işaret eden Bin Selman, "Gerginliğin yatıştırılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

Bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, acil ve kalıcı barışa ulaşılması adına istikrarın ve barış sürecinin yeniden tesisi için çalıştıklarını ifade etti.