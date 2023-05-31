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Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da değerlendirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Abdül Aziz El Suud Suudi Arabistan Dünya Haberler

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