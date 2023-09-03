Suudi Arabistan ve Tunus arasındaki ilişkiler güçlendiriliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını ele aldı. İki dışişleri bakanı, 3. Tunus-Suudi Arabistan Siyasi İstişare ve İzleme Komitesi Toplantısına da başkanlık etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Tunus Dışişleri Bakanı Ammar ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bu minvalde harcanan çabalar ele alındı.

Öte yandan iki dışişleri bakanı, 3. Tunus-Suudi Arabistan Siyasi İstişare ve İzleme Komitesi Toplantısına da başkanlık etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuların tartışıldığı, ortak öneme sahip konularda ikili ve çoklu koordinasyonun artırılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.