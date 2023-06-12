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Suudi Arabistan ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüştü

Suudi Arabistan ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüştü

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Bin Ferhan, mevkidaşı Mikdad ile Arap ülkeleri ile Pasifik'teki gelişmekte olan küçük ada devletleri arasında dışişleri bakanları düzeyinde başkent Riyad'da gerçekleştirilen toplantı sırasında bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'de ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ortak öneme sahip konular ele alındı.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde de "ikili ilişkiler ve iki taraf arasında devam eden koordinasyon ve istişarenin öneminin" görüşüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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