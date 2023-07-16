Suudi Arabistan ve Katar, Sudan'a destek kararlarından memnun

Suudi Arabistan ve Katar, Mısır'da düzenlenen Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi'nde alınan kararlardan memnuniyet duyduklarını açıkladı. Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması hedefleniyor.

Suudi Arabistan ve Katar, Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Temmuz'da düzenlenen Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi'nde alınan kararlardan memnun olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın yeniden güvenli ve istikrarlı bir ülke haline getirilmesini, ülkenin toprak bütünlüğünün ve sivillerin korunmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını amaçlayan tüm çalışmaların övgüye değer olduğu ifade edildi.

Açıklamada, zirvede alınan kararlardan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, söz konusu zirvenin Sudan'daki çatışmaların diyalog ve barışçıl yollarla sona erdirilmesini hedefleyen bölgesel ve uluslararası çabalar bağlamında önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Açıklamada, söz konusu zirvede alınan kararların, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasının yolunu açması temenni edildi.

Kahire'de düzenlenen zirvenin kapanış bildirisinde, Sudanlı taraflar arasındaki çatışmayı durdurmak için bakanlık düzeyinde bir mekanizma oluşturulması ve krize kapsamlı bir çözüm bulunması için anlaşmaya varılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,8 milyondan fazla kişi yerinden edildi.