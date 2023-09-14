Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkiler yeniden başlıyor

Suudi Arabistan'ın İran Büyükelçisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, ekonomi ve yatırım da dahil olmak üzere her alanda güçlü olacağını söyledi. İki ülke, diplomatik ilişkileri yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- IRNA'nın Çarşamba günkü haberine göre, Suudi Arabistan'ın İran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, Riyad'la Tahran arasındaki ilişkilerin ticaret, ekonomi ve yatırım da dahil olmak üzere her alanda güçlü olacağını söyledi.

Salı günü Tahran'da İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya demeç veren Suudi büyükelçi, ülkesinin İran'la ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasından ve iki tarafın ikili diplomatik ilişkileri yeniden başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El-Anzi, ilişkilerin "yapıcı ve güçlü olduğunu, ortak çıkarlara, karşılıklı saygıya ve iyi komşuluk ilişkilerine dayandığını" belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümünü kutlamak üzere Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören sırasında konuşan büyükelçi, iki ülkenin ikili ilişkileri yeniden başlatmasına yardımcı olma konusunda Çin'in oynadığı "yapıcı rolden" övgüyle bahsetti.

Büyükelçi, iki komşu ve önemli bölge ülkesi olan Suudi Arabistan ve İran arasında yapılacak her türlü anlaşmanın, tüm bölgede barış ve güvenliğin iyileşmesini ve iki ülke halklarının refahının artmasını sağlayacak olması bakımından, Beijing arabuluculuğuyla gerçekleşen uzlaşının uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

IRNA'ya göre, 5 Eylül'de İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti'nin Riyad'a ulaşmasından birkaç saat sonra, Suudi büyükelçi de Tahran'a ulaşmıştı.

Suudi Arabistan ve İran, Mart ayında Beijing'de, diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke, 6 Nisan'da derhal geçerli olmak üzere diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını resmen ilan etmişti.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Suudi Arabistan buna cevaben 2016 yılında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.