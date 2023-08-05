Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırıyor

Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçiliği, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye ve silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmaya çağırdı. Kuveyt ve İngiltere de benzer şekilde uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçiliği, ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye ve silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmaya çağırdı.

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı olan Ain Al Hilweh kampında iki grup arasındaki çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına ülkeyi terk edin çağrısı geldi. Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan yayımladığı bildiride, Lübnan'a olan seyahat yasağının önemi vurgulanırken, ülkedeki Suudi vatandaşlarına silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuveyt ve İngiltere de uyardı

Bir başka körfez ülkesi Kuveyt, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Lübnan'daki Kuveytlileri dikkatli olmaları ve güvenli olmayan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Öte yandan İngiltere, Lübnan için 1 Ağustos'ta yayımladığı seyahat tavsiyesini güncellemiş, ülkenin güneyindeki Ain Al Hilweh mülteci kampına yakın bölgelere "zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulunmuştu. - RİYAD