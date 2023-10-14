Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi. İki bakan, sivillerin hedef alınmasının durdurulmasının ve uluslararası insancıl hukuka bağlılığın önemini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Çin Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan, Wang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de yaşanan çatışmalar ile bu konuda sarf edilen uluslararası çabalar değerlendirildi.

İki bakan, sivillerin hedef alınmasının durdurulmasının ve çatışan tarafların uluslararası insancıl hukuka bağlılığının önemini vurguladı.

Bin Ferhan görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olan Çin'i Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması ve kuşatmanın kaldırılması konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.