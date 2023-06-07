Suudi Arabistan ve ABD stratejik ortaklığı geliştirmek için görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli yönlerini ve farklı alanlarda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli yönlerini ve farklı alanlarda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanlarının, başkent Riyad'daki KİK Genel Sekreterliği binasındaki toplantısı sırasında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli yönleri ve farklı alanlarda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarının gözden geçirilmesinin yanı sıra bu konuda bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İki taraf ayrıca ABD-Körfez görüşmesinde gündeme getirilen en önemli konuları ve çeşitli alanlarda ABD-Körfez ilişkilerini güçlendirmenin yollarını masaya yatırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da ikili görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve mevkidaşının Yemen'de kalıcı barış ve bölgede istikrar, gerginliği azaltma ve güvenliği desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Miller, ikilinin aynı zamanda Sudan'daki çatışmayı sonlandırmak için güçlü iş birliğini sürdürmeyi taahhüt ettiğini kaydetti.

Blinken'ın Suudi Arabistan ziyareti

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı.

Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.