Suudi Arabistan ve ABD Ortak Askeri Hava Tatbikatı Düzenledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD ile ortak askeri hava tatbikatı düzenlendiğini duyurdu. Tatbikatın amacı askeri hazırlık kapasitesini yükseltmekti ve atış sahasındaki simülasyon hedeflerinin yok edilmesi için gerçek mühimmat kullanıldı.

Suudi Arabistan, ABD ile ortak askeri hava tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yayımlanan açıklamaya göre, tatbikatın, "askeri hazırlık kapasitesini yükseltmeyi" amaçladığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-1 Lancer ve F15 savaş uçağının da yer aldığı tatbikatta, atış sahasındaki simülasyon hedeflerinin yok edilmesi için gerçek mühimmat kullanıldı.

Suudi Arabistan'da 30 Mayıs'ta da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD tarafından "Kartalın Kararlılığı 23" isimli ortak askeri tatbikat yapılmıştı.

Mart 2022'de de "Kartalın Kararlılığı 22" isimli ABD Körfez askeri tatbikatı gerçekleştirilmişti.