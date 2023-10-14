Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki durumu ele aldı. Blinken, Gazze'deki sivillerin korunması için Suudi Arabistan ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. Bin Ferhan ise Gazze'ye insani yardımın girişi için ateşkesin yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan ve ABD Gazze'deki Durumu Ele Aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki durumu ele aldığı belirtildi.

Arabnews'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Riyad'ta mevkidaşıyla görüşmesinde "İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını sağlamak için" ülkesinin Suudi Arabistan ile yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

Blinken, "Yardımların sivillere ulaşması ve güvenli alanlar oluşturulması için Gazze bölgesine girmesine izin verilmesi gerektiğini" ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da "Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermek için Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesi gerektiğini" kaydetti.

Bakan Bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde "devam eden tırmanış sonucu ortaya çıkan şiddeti durdurmak için kolektif çabaya ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaretinin ardından Ürdün ve Katar'da da temaslarda bulunmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.