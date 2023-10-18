Suudi Arabistan, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan'dan İsrail topraklarına aralıklarla saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulunarak, Lübnan'a seyahat uyarısı yayınladı.

Büyükelçilik ayrıca, Lübnan'daki vatandaşlarına dikkatli olmaya ve toplantı veya gösterilerin yapıldığı yerlerden uzak durmalarını istedi. - BEYRUT