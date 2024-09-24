Suudi Arabistan Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

SUUDİ Arabistan Ulusal Günü'nün 94'üncü yıl dönümü, Ankara'da verilen resepsiyon ile kutlandı.

Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra birçok yabancı misyon şefi katıldı.