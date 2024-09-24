Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

Suudi Arabistan Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe üst düzey devlet yetkilileri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

SUUDİ Arabistan Ulusal Günü'nün 94'üncü yıl dönümü, Ankara'da verilen resepsiyon ile kutlandı.

Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra birçok yabancı misyon şefi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Suudi Arabistan Diplomasi Politika Ankara Dünya

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler! Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu? Bursa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Gemlik, Mudanya, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne? Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });