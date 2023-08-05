Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18. yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla 18. yardım uçağını gönderdi. Uçak, tıbbi malzeme ve ekipman taşıyor ve Gaziantep Havalimanı'na doğru hareket ediyor. Bu yardım uçağı, Suudi Arabistan'ın depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.