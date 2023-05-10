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Suudi Arabistan, Suriye'de diplomatik misyon çalışmalarını yeniden başlatacak

Suudi Arabistan, Suriye'de diplomatik misyon çalışmalarını yeniden başlatacak

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de diplomatik misyonunun çalışmalarının yeniden başlamasına yönelik karar verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de diplomatik misyonunun çalışmalarının yeniden başlamasına yönelik karar verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti halklarını birleştiren kardeşlik bağlarına dayanarak, ortak Arap eylemlerinin geliştirilmesine ve bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlamasına karar vermiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan Suriye Dünya Haberler

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