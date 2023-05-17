Suudi Arabistan, Sudan'daki tarafları diyalog kurmaya çağırdı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan'daki çatışan tarafları "ciddi bir şekilde diyalog kurmaya" çağırdı. Arap Birliği'nin Sudan'daki durumla ilgili Dışişleri Bakanları düzeyinde oluşturduğu temas grubu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Bakan Bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katılımıyla toplantı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan'daki çatışan tarafları "ciddi bir şekilde diyalog kurmaya" çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliği'nin Sudan'daki durumla ilgili Dışişleri Bakanları düzeyinde oluşturduğu temas grubu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Bakan Bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katılımıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, Sudan'daki sivillerin korunması taahhüdü ve ülkedeki tüm tarafların halkın beklentilerini karşılayacak çözüme ulaşma çabaları dahil olmak üzere Cidde Bildirgesi'nin içerdiği konular gözden geçirildi.

Bakan Bin Ferhan, toplantıda Sudan'daki taraflar arasındaki çatışmaların durdurulmasını ve krizin sonlandırılmasını öngören "Cidde Bildirgesi" anlaşmasını pekiştirmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Bin Ferhan, çatışmanın taraflarını, Sudan halkının sorunlarını azaltarak ülkenin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak üzere diyalog sürecine ciddi şekilde katılmaya çağırdı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.