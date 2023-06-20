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Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmanın taraflarıyla görüştü

Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmanın taraflarıyla görüştü

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Sudan'daki çatışmanın tarafları olan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Mohamed Hamdan Dagalo ile iki ayrı telefon görüşmesi yaptı.

p> Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Sudan'daki çatışmanın tarafları olan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Mohamed Hamdan Dagalo ile iki ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı görüşmelere dair yaptığı açıklamada, Bakan Farhan'ın sivillerin korunması, temel yardımlar için insani koridorların güvenliğinin sağlanması gibi konulara dikkat çektiği ve çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Suudi Arabistan Orgeneral Sudan Dünya Haberler

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