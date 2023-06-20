Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmanın taraflarıyla görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Sudan'daki çatışmanın tarafları olan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Mohamed Hamdan Dagalo ile iki ayrı telefon görüşmesi yaptı.