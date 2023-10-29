Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmaların sonlandırılması için görüşmelere başladı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmaların sonlandırılması için görüşmeler başladı. Görüşmelerde insani yardımın ulaştırılması, ateşkesin sağlanması ve düşmanlıkların durdurulması konuları ele alınacak.

PORT Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmaların sonlandırılmasına yönelik görüşmelerin başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolaylaştırıcılar (Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK arasındaki görüşmelerin başladığını duyurur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında görüşmelerin, insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmak, ateşkesin sağlanması, güven artırıcı önlemlerin alınması ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması konularına yoğunlaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, Cidde kentinde yapılan görüşmelerde siyasi nitelikteki konuların ele alınmayacağı vurgulandı.

Cidde Bildirgesi

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuz ayında Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.