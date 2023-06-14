Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmalara insani müdahale konusunda konferans düzenleyecek

RİYAD, 14 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki çatışmalara insani müdahale konusunda düzenlenecek üst düzey bir uluslararası konferansa Suudi Arabistan'ın eş başkanlık yapacağını duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) Salı günkü haberine göre, konferans 19 Haziran'da Katar, Mısır, Almanya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenlenecek.

Habere göre, bakanlık, Suudi Arabistan'ın Sudan halkına sarsılmaz desteğini yineledi.

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan ayı ortasında patlak veren çatışmalardan zarar gören Sudan halkına destek olmak amacıyla Suudi Arabistan genelinde bir bağış toplama kampanyası da düzenlendi.

Bakanlık ayrıca Cidde'deki görüşmeler yoluyla Sudan'da savaşan iki taraf arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek, Sudan halkının acılarını hafifletmek ve siyasi diyalog yoluyla krizi sona erdirmek için Suudi Arabistan ve ABD tarafından sürdürülen çabaların devam ettiğini vurguladı.