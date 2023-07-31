Suudi Arabistan, Sudan'da siyasi çözüm çağrısı yapıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, Sudan'da savaşan tarafları askeri gerilimi durdurmaya ve Sudan'ın güvenlik ve istikrara geri dönmesini sağlayacak bir siyasi çözüm bulmaya çağırdı.

RİYAD, 31 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, Sudan'da savaşan tarafları "her türlü askeri gerilimi" durdurmaya ve Sudan'ın güvenlik ve istikrara geri dönmesini sağlayacak bir siyasi çözüm bulmaya çağırdı.

Suudi Basın Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Abdulfettah el-Burhan, Cumartesi günü Faysal'ı telefonla aradı. Suudi üst düzey diplomat, Sudan'da savaşan tarafları sükuneti yeniden tesis etmeye ve ulusal çıkarlara öncelik vermeye çağırdı.

Suudi bakan ayrıca Sudanlı tarafların insani çalışmaların sorunsuz yürütülmesine ve hem sivillerin hem de yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmelerinin önemini vurguladı.

15 Nisan'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ülkede insani krize yol açan bir silahlı çatışma patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD 6 Mayıs'tan bu yana Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Sudan'da savaşan taraflar arasındaki müzakereleri himaye ediyor. O tarihten bu yana birçok ateşkes sağlanıp tekrar bozulurken, taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

27 Temmuz'da Sudan Silahlı Kuvvetleri, Cidde'de Hızlı Destek Kuvvetleri ile yapılan dolaylı görüşmelerin bazı konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle durdurulduğunu duyurmuştu.