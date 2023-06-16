Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yemen krizini ABD'nin Özel Temsilcisi ile görüştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Yemen krizine 'kapsamlı çözüm' konusunu ele aldı. Görüşmede, Yemen'deki kriz masaya yatırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Yemen krizine "kapsamlı çözüm" konusunu ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Savunma Bakanı Bin Selman, Lenderking ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede, Yemen'deki kriz masaya yatırıldı.

Savunma Bakanı Bin Selman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lenderking ile "Yemen'deki son gelişmeleri ve krize kapsamlı çözüm bulma yollarını görüştüklerini" ifade etti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.