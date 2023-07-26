Suudi Arabistan, Safer tankerindeki petrolün tahliyesini memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında demirli olan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün tahliyesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) tanker sorununu çözme planını ve petrolün tahliyesine başlamasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, 8 yıldır Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün tahliyesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, " Birleşmiş Milletler'in (BM) tanker sorununu çözme planını ve 1 milyon 140 bin varil olduğu tahmin edilen petrolün tahliyesine başlamasından memnuniyet duyulduğu" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, BM'nin çabalarıyla "Kızıldeniz'de deniz güvenliğini ve küresel ekonomiyi tehdit eden bir çevre felaketinin önlendiği" belirtildi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, dün yaptığı açıklamada, Safer petrol tankerindeki ham petrol sevkiyatının başladığını duyurmuştu.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.