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Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna krizini çözme toplantısına ev sahipliği yapacak

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan'ın, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarını görüşmek üzere bugün gerçekleştirilecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi. Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.

Suudi Arabistan'ın, Rusya- Ukrayna krizini çözmenin yollarını görüşmek üzere bugün gerçekleştirilecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, bugün Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Dünya

Suudi Arabistan Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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