Suudi Arabistan Müftüsü hacıları siyasi sloganlardan uzak durmaya çağırdı

Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh, hacıların hac ibadetlerine saygı göstermesi ve siyasi sloganlardan uzak durması çağrısında bulundu. Hac mevsimi nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkesinin sağladığı büyük kolaylıklar ve hizmetler altında hacıların ülkeye akın ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh, hacıların hac ibadetlerine saygı göstermesi ve siyasi sloganlardan uzak durması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Şeyh, hac mevsimi nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkesinin sağladığı büyük kolaylıklar ve hizmetler altında hacıların ülkeye akın ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz, hac ibadeti yerine getirilirken talimatlara uymak suretiyle organizasyon sorumlularının işini kolaylaştırmanın da ibadetin bir parçası olduğuna işaret etti.

Hacıların hac ibadetlerine saygı göstermesi gerektiğini belirten Şeyh, "hacıların ister kavgadan, münakaşalardan, ister siyasi sloganlardan olsun hac ibadetlerine ve iç huzurlarına etki eden her şeyden kaçınması gerektiğini" kaydetti.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.