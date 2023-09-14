Suudi Arabistan, Libya'da sel felaketinden zarar görenlere yardım sağlayacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Libya'da sel felaketinden zarar görenlere gıda ve barınma yardımı sağlanması yönünde talimat verdi. Yardımlar, Libya Kızılayı ve uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla koordineli şekilde kardeş Libya halkına ulaştırılacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Libya'da sel felaketinden zarar görenlere gıda ve barınma yardımı sağlanması yönünde talimat verdi.

Krallık Divanı Danışmanı ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'nin Genel Sorumlusu Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia'nın konuya ilişkin açıklaması Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Rabia, Kral Selman ile Veliaht Prens Bin Selman'ın Libya'da sel felaketinden zarar görenlere gıda ve barınma yardımı sağlanması için kendilerine talimat verdiğini belirtti.

Suudi yetkili, selden zarar görenlerin mümkün olan en kısa sürede yararlanabilmesi için yardımların Libya Kızılayı ve orada çalışan uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla koordineli şekilde kardeş Libya halkına ulaştırılacağını ifade etti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.