Suudi Arabistan, Küresel Su Örgütü'nü kurdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el Suud, Riyad merkezli Küresel Su Örgütü'nün kurulduğunu duyurdu. Örgüt, suyla alakalı zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerle işbirliği yapmayı ve suyun küresel çapta sürdürülebilir şekilde güvence altına alınması için çabaları entegre edip geliştirmeyi planlıyor.

RİYAD, 5 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el Suud Pazartesi günü Riyad merkezli Küresel Su Örgütü'nün kurulduğunu duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre örgüt, suyla alakalı zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerle işbirliği yapmayı ve suyun küresel çapta sürdürülebilir şekilde güvence altına alınması için hükümetler ve kuruluşlar tarafından sarf edilen çabaları entegre edip geliştirmeyi planlıyor.

Örgüt, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve herkes tarafından erişilebilirliğini sağlayacak yüksek öncelikli projelerin oluşturulmasını ve finanse edilmesini teşvik edecek.

Örgüt ayrıca uzmanlık paylaşımı ve inovasyon için bir merkez olarak hizmet vermeyi hedefliyor.