Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt Pakistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt, Pakistan'da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 40 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in saldırıyı şiddetle eleştirdiği ve terörü reddettiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt, Pakistan'da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 40 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Krallık, saldırıyı şiddetle eleştirmekte ve kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

Suudi Arabistan'ın, nerede olursa olsun şiddet ve terörü terk etme çağrısı yaptığı vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Pakistan halkıyla tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Katar'ın, gerekçeleri ve sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddeti reddettiği, bombalı saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan hükümeti ve halkına hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dilendi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da bombalı saldırıyı kınadı.

Açıklamada, Kuveyt'in, "şiddetin tüm şekilleri ve suçsuz insanlara verdiği zararı kati olarak reddettiği, Pakistan ile dayanışma halinde olduğu" ifade edildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, dün koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.