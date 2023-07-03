Suudi Arabistan, İsveç Büyükelçisini çağırdı

Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Suudi Arabistan bu eylemi kati olarak reddediyor ve İsveç hükümetinden bu tür eylemlerin durdurulmasını talep ediyor.