Suudi Arabistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi

Suudi Arabistan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının kınandığı kaydedilen açıklamada, 'Bu ihlallerin devam etmesinden tamamen İsrail işgal güçleri sorumludur. Bu sistematik uygulamalar, tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin alenen ihlali ve dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyondur.' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma 'İsrail'in gerginliği tırmandırmasına son vermek, sivillere gerekli korumayı sağlamak ve bu çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı gösterme, sorumluluklarını yerine getirme' çağrısında bulunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının kınandığı kaydedilen açıklamada, "Bu ihlallerin devam etmesinden tamamen İsrail işgal güçleri sorumludur. Bu sistematik uygulamalar, tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin alenen ihlali ve dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyondur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "İsrail'in gerginliği tırmandırmasına son vermek, sivillere gerekli korumayı sağlamak ve bu çatışmayı sona erdirmek için her türlü çabayı gösterme, sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirmişti.