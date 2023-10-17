Suudi Arabistan İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasını kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak işlediği 'menfur suçu' en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı. İsrail'in uluslararası yasa ve normları ihlal eden saldırısı tamamen reddedildi.

Suudi Arabistan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak işlediği "menfur suçu" en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olan "vahşi saldırısının" tamamen reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve Gazze'deki hastaneyi bombalayarak işlediği "menfur suçun" en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının uluslararası toplumu, İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarttan vazgeçmeye zorladığı aktarılan açıklamada, Gazze'de mahsur kalan sivillere gıda ve ilaç ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.