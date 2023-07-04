Suudi Arabistan İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlallerini kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ihlallerini sürdürmesini ve Cenin kentine düzenlediği saldırıları kınadı. İsrail'in Filistin topraklarında tansiyonu yükseltmesine tepki gösterildi. Masum sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı Cenin saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail güçlerinin tehlikeli ihlallerinin sonuçları konusunda uyarı yapıldı. Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden Filistinliler için Filistin halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu. İsrail güçlerinin Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.