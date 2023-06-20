Suudi Arabistan, İsrail'in Cenin'deki baskınını kınadı

Suudi Arabistan, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 6 Filistinliyi öldürdüğü baskını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında olayları tırmandırmasına tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin son olarak Cenin kentinde düzenlediği baskında masum insanların öldüğüne ve yaralandığına işaret edilen açıklamada, "Suudi Arabistan, işgalci İsrail güçlerinin tehlikeli ihlallerini tümüyle reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkı ve hükümetine taziye dileklerinde bulunuldu.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.