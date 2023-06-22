Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin köylerine yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası çabalara destek verdiğini açıkladı. İsrail'in yasa dışı yerleşimleri ve saldırıları gerilimi tırmandırıyor.

Suudi Arabistan, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırılara tepki gösterildi.

" Suudi Arabistan, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki bir dizi Filistin köyüne düzenlediği, masum insanların ölümlerine ve yaralanmalarına neden olan saldırıları kabul etmiyor ve kınıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinli sivillere yönelik "korkutma eylemlerinin" de kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi uyarınca Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm getirmeyi amaçlayan tüm uluslararası çabalara desteği vurgulandı.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba günü Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşim yerleri gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından salı günü Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırıda, 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İsrail yönetimi de Eli'de düzenlenen silahlı saldırıyı gerekçe göstererek, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu yerleşimde 1000 ek konut yapma kararı almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Ancak İsrail yönetimi, son dönemde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası arenadaki tepkilere rağmen yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına devam ediyor. Bu kapsamda Binyamin Netanyahu hükümeti, yakın zamanda, Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.