Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Mayın Temizleme Projesi'nde Artış

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı mayın temizleme projesi MASAM Müdürü Usame el-Kusaybi, her ateşkes sonrası mayın döşeme operasyonlarının arttığını ve daha fazla mayına rastlandığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) Müdürü Usame el-Kusaybi, taraflar arasında yapılan her ateşkesin ardından mayın döşeme operasyonlarının hız kazandığı ve ekiplerin daha fazla mayına rastladığını belirtti.

Yemen'in geçici başkenti Aden'i ziyaret eden Kusaybi, yerel basına, ülkede çalışmalara başladıkları 2018'den bu yana, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatlara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta Husiler tarafından döşenen mayın ve patlayıcıların binlerce kişinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açtığını belirten Kusaybi, mayın temizleme çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"MASAM operasyonları kapsamında çalışmaların başladığı 2018'den bu yana toplam 417 bin 103 mayın ve mühimmat temizlendi. Yemen'de ayrıca 50 milyon 132 bin 331 metrekarelik alan da patlayıcılardan arındırıldı. Her ateşkes sonrası yapılan mayın temizleme çalışmalarında daha fazla yere döşenmiş mayına rastlıyoruz."

Kusaybi, Yemen'de çalışan tüm yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara, "dünyanın Yemen'in yaşadığı felaketin boyutunu öğrenebilmesi için" tüm verilerini yayınlamaya ve çalışmalarını belgelemeye çağırarak şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız kapsamında rastladığımız en tuhaf patlayıcılardan biri de Husilerin, konserve kutularına patlayıcı yerleştirmesi oldu. Camilerde, okullarda, çiftliklerde ve su kuyularının çevresinde çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürmek için konserve kutularına bubi tuzağı kuran birinin olduğunu hayal etmek zor."

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Yemen'de kapsamlı ateşkesin dışında da farklı bölgelerde taraflar arasında dönem dönem aralıklarla veya kısa süreli ateşkes anlaşmaları da yapılıyor.