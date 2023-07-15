Suudi Arabistan Hava Yolları Uçağı Cezayir'e Yönlendirildi

Suudi Arabistan Hava Yollarına ait uçak, Faslı bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Cezayir'in Huvvari Bumedyen Havalimanı'na yönlendirildi. Fas'a giden uçakta bulunan 76 yaşındaki Faslı kadın hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilerek tedavi edildi.

Suudi Arabistan Hava Yollarına ait uçak, Faslı bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Cezayir'in Huvvari Bumedyen Havalimanı'na yönlendirildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas'a giden Suudi Arabistan Hava Yollarına ait bir uçakta bulunan 76 yaşındaki Faslı kadının aniden rahatsızlandığı ve uçağın Cezayir'e zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Faslı vatandaşın hızlı şekilde hastaneye sevk edilip gerekli tedaviyi ve sağlık hizmetlerini almasının sağlandığı ifade edilerek, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Cezayir, Ağustos 2021'de "Rabat'tan kendisine karşı sürekli bir düşmanca kampanya" yürütüldüğü gerekçesiyle Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Cezayir makamları o tarihten bu yana, Fas uçaklarının kendi hava sahasını kullanmasına izin vermezken aynı yöndeki diğer ülkelere ait uçakların uçuşlarına izin veriyor.