Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'ye Geldi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye'den umre ibadetini yapmak için gidecek vatandaşların ziyaret işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'ye geldi. Bakanlık yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye'den umre ibadetini yapmak için gidecek vatandaşların ziyaret işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'ye geldi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Bakanlık yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve kurumlar, diğer ülkelerdeki Müslümanların umre ibadetini yerine getirmelerine fırsat sağlayan nitelikli girişimlerin uygulanmasına katkıda bulunuyor.

Er-Rabia'nın, umre yapacak vatandaşların ziyaret işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen ve 2 gün sürmesi planlanan ziyaretinde, Türkiye'de bazı yetkililer ve liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon programının hedeflerinde yer alan, Türk hacılarına yönelik gelişim kolaylıkları paketi de istişare edilecek.

Er-Rabia'nın Türkiye ziyareti, Hac ve Umre Bakanlığı ve ortaklarının İslam dünyası ülkeleriyle iletişim ve işbirliği kurma çabalarının "sürekli bir parçası" olarak nitelendiriliyor.

Suudi Arabistan hükümeti, Mekke ve Medine'ye kutsal ziyarette bulunanlara bölgeyi tanıtmayı amaçlıyor.

"Nusuk" adlı çevrim içi platform aracılığıyla da umre sistemlerini geliştirme girişimlerinin önemine işaret edilirken, platform dünyanın dört bir yanından Mekke ve Medine'ye gelen ziyaretçilerin işlemlerini kolaylaştırıyor.