Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin cumartesi günü Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan ortak zirveye ilişkin bilgi verildi.

Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerini birleştiriyor

Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin cumartesi günü Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan ortak zirveye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün yapılması planlanan olağanüstü Arap Birliği ve İİT zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı belirtildi.

Filistin ve Suudi Arabistan, birkaç gün önce Gazze konusunda liderler düzeyinde acil bir Arap Birliği zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ardından da yine Suudi Arabistan, İİT'yi benzer bir toplantıya çağırmıştı.