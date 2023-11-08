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Suudi Arabistan, Gazze'deki durum nedeniyle Arap-Afrika Zirvesi'ni erteledi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki mevcut durum nedeniyle 5. Arap-Afrika Zirvesi'nin ertelendiğini duyurdu. Zirvenin 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanıyordu.

RİYAD, 8 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki mevcut durum nedeniyle 5. Arap- Afrika Zirvesi'nin ertelendiğini duyurdu.

Zirvenin 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanıyordu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, erteleme kararının "bölgedeki siyasi olayların Arap- Afrika ortaklığını etkilememesini sağlamak" amacıyla alındığı ve zirve için daha sonra yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.

Bakanlık, kararın Arap Birliği Sekreterliği ve Afrika Birliği Komisyonu ile koordinasyon içinde alındığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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