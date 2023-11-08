Suudi Arabistan, Gazze'deki durum nedeniyle Arap-Afrika Zirvesi'ni erteledi

RİYAD, 8 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki mevcut durum nedeniyle 5. Arap- Afrika Zirvesi'nin ertelendiğini duyurdu.

Zirvenin 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanıyordu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, erteleme kararının "bölgedeki siyasi olayların Arap- Afrika ortaklığını etkilememesini sağlamak" amacıyla alındığı ve zirve için daha sonra yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.

Bakanlık, kararın Arap Birliği Sekreterliği ve Afrika Birliği Komisyonu ile koordinasyon içinde alındığını kaydetti.