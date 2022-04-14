Suudi Arabistan milli futbol takımının 2002 yılında Almanya maçı öncesi stadyumda namaz kılıp kazanmak için dua ettiğini ancak maçta 8-0 yenildiği iddia edilen paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

FOTOĞRAFTAKİ FUTBOLCULAR KATARLI

İddiaya konu olan paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, kullanılan fotoğrafın 31 Ocak 2019 tarihine ait olduğu anlaşıldı. Suudi Arabistan milli futbol takımından olduğu iddia edilen sporcular Japonya karşılaşması öncesi dua edenKatarlı futbolcular. Öte yandan söz konusu maçı kazanan Katar, Asya Kupası'nın sahibi olmuştu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü "Suudi Arabistan futbol takımının Almanya karşılaşması öncesi stadyumda toplu namaz kıldığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Suudi Arabistan milli futbol takımının, Almanya ile karşılama öncesi maçın gerçekleşeceği stadyumda toplu namaz kıldığı iddia edildi. Görüntülerdeki kişilerin 31 Ocak 2019 tarihinde Japonya karşısına çıkan Katarlı futbolcular olduğu tespit edildi."

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