Suudi Arabistan Filistin'e Büyükelçi Atadı

Suudi Arabistan'ın Filistin'e büyükelçi ataması, Riyad yönetiminin Filistin meselesine verdiği desteğin bir parçası olarak değerlendirildi. Filistinli çevreler, Suudi Arabistan'ın büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Suudi Arabistan bu kararla, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurması konusunda Filistin halkını desteklediğini göstermiştir.' dedi.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e büyükelçi ataması, Riyad yönetiminin Filistin meselesine verdiği desteğin bir parçası olarak değerlendirildi.

Filistinli çevreler, Suudi Arabistan'ın büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan bu kararla, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurması konusunda Filistin halkını desteklediğini göstermiştir." dedi.

Suudi Arabistan'ın doğru bir karar aldığını belirten Ebu Yusuf, Arap ülkeleri dahil tüm ülkelerin, Filistin halkının desteklenmesi için çaba sarf etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, kararın zamanlamasının, Suudi Arabistan'ın, dış politikasının en önemli esaslarından biri olan Filistin meselesine gösterdiği önemi yansıttığını kaydetti.

Kararın, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine verdiği desteğin bir devamı niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının yeni büyükelçiye görevinde gereken kolaylığı göstermeye hazır olduğu aktarıldı.

Filistin'in Riyad Büyükelçisi Bessam el-Ağa ise "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Filistin'e "devlet" muamelesinde bulunduğuna işaret etti.

Filistin'in, Suudi Arabistan'ın iç ve dış siyasetinin özünü oluşturduğunu söyleyen Ağa, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu karar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de ilan ettiği gibi Kudüs'ün İsrail'in değil Filistin'in başkenti olduğunu gösteren güçlü ve kesin bir cevaptır."

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, dün güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye sunmuştu.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.