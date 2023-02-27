Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Ukrayna ziyareti

Ukrayna'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan dün başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Ukrayna'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan dün başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ziyaret kapsamında, Başkanlık Ofisi'nde Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardım paketinin sağlanmasına ilişkin iki belge imzalandı" dedi.

İkili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu belirten Zelenski, "Bu ziyareti takdirle karşılıyoruz ve özellikle savaşın başlamasının yıl dönümünde Ukrayna'ya verilen desteğin önemli bir emaresi olarak değerlendiriyoruz. Bildiğim kadarıyla bu, bağımsızlığımızdan beri 30 yılı aşkın süredir ilk ziyaret. Karşılıklı yarar sağlayan diyaloğumuzun daha da yoğunlaştırılması için yeni bir ivme kazandıracağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada görüşmelerde tarafların, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde desteğinin önemine vurgu yaptığı ve Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanmasına özel önem verdiği belirtildi. Ayrıca Suudi tarafının Ukrayna'nın savaş sonrası toparlanmasına katılımının yanı sıra yatırım, tarım ve enerji sektörlerinde umut vaat eden projelere katılımı hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

400 MİLYON DOLARLIK YARDIM PAKETİ

Bakan Farhan Zelenski'nin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba gibi isimlerle de görüştü.

Yermak görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan başkanlığındaki Suudi heyeti Ukrayna'ya tarihteki ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Zelenski ve ekibiyle görüştü. Ukrayna Suudi Arabistan'dan yardım alacak. Ziyaret kapsamında, Başkanlık Ofisi'nde Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardım paketinin sağlanmasına ilişkin iki belge imzalandı. Yapıcı diyalog ve karşılıklı anlayış için Farhan'a minnettarım" ifadelerini kullandı.