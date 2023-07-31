Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Kur'an-ı Kerim'in Yakılması Kabul Edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir eylem olduğunu belirtti. Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlediği toplantıda konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlediği toplantıda konuştu.

Suudi Arabistan'ın, dini nefret ve aşırıcılığın yayılmasını kabul etmediğini ve Kur'an-ı Kerim'in kutsiyetini çiğneyen eylemleri kınadığını vurgulayan Bin Ferhan, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir eylemdir." dedi.

Bin Ferhan, İİT'nin, diğer İslami örgütlerle işbirliği yaparak, barış ve hoşgörü ilkelerinin müdafaa edilmesi ve İslam'ın doğru bir şekilde insanlara anlatılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin Taha ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsveç ve Danimarka yönetimlerini Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerinin engellenmesi için resmi düzeyde tedbir almaya çağırdı.

Söz konusu ülkelerin şu ana kadar bu konuda hiçbir adım atmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını aktaran Taha, İİT üyesi ülkelerden, söz konusu eylemlerden duydukları rahatsızlığı ifade etmek için İsveç ve Danimarka ile ilişkilerinde ciddi tedbirler almasını istedi.

İİT'nin çevrim içi toplantısıyla eş zamanlı olarak bugün Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.