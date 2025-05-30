Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Batı Şeria'yı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın bir dizi Arap ülkesinden mevkidaşıyla bu hafta sonu Batı Şeria'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret, 1967'den bu yana bölgeyi ziyaret eden en üst düzey Suudi yetkili olması açısından tarihi bir önem taşıyor.

Suudi Arabistan'daki Filistin Büyükelçisi Mazen Ghoneim'in Suudi Arabistan merkezli Al Ekhbariya'ya verdiği bilgiye göre, Prens Faysal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Yönetimi'nden yetkililerle bir günlük ziyareti sırasında görüşecek olan Arap heyetine başkanlık edecek. Ghoneim, görüşmelerin odağında 1967 sınırları temelinde ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu iki devletli çözüm çabalarının olacağını söyledi. Ghoneim ayrıca, Mısır, Ürdün ve "diğer bazı ülkelerin" dışişleri bakanlarının da ziyarete katılacağını belirtti.