Suudi Arabistan, depremzedelere yardım için 19. yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla 19. yardım uçağını gönderdi. Yardım uçağı, tıbbi malzeme ve ekipman taşıyor ve Suudi Arabistan'ın kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.