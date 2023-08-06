Suudi Arabistan, depremzedelere yardım için 19. yardım uçağını gönderdi
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Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla 19. yardım uçağını gönderdi. Yardım uçağı, tıbbi malzeme ve ekipman taşıyor ve Suudi Arabistan'ın kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.
Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.
Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu "yardım köprüsü" kapsamında gönderildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye dün göndermişti.