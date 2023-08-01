Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefon görüşmesi yaparak, Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları durdurması için acil önlem almasını talep etti.

Suudi Arabistan, Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların durdurulması için acil önlem almasını talep etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı telefonla aradı.

Bin Ferhan, Rasmussen'e ülkesinin Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret içerikli tüm eylemleri reddettiğini iletti.

Aşırılık yanlılarının nefreti körüklemek için "ifade özgürlüğünü" kullandığını kaydeden Bin Ferhan, Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların durdurulması için acil önlem almasını talep etti.

Rasmussen de ülkesinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini kınadığını ve bu provokatif eylemlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.