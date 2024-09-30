Suudi Arabistan'dan Lübnan'a Destek Açıklaması

SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yanında olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin açıklamasında, "Suudi Arabistan, Lübnan Cumhuriyeti'nde meydana gelen gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmektedir. Krallık, Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulamakta ve Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir. Krallık, uluslararası toplumu, bölgeyi ve halkını savaşların tehlikelerinden ve trajedilerinden korumak için bölgesel barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu üstlenmeye çağırmaktadır. Krallığın Lübnan'daki kardeşlerimize yönelik destekleyici tutumuna dayanarak, bu kritik koşullarda onları desteklemek için Lübnan halkına tıbbİ yardım ve insani yardımı sağlama yönünde talimatlar yayınlamıştır" dedi.