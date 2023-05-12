Suudi Arabistan'da Sudan ordusu ve HDK temsilcileri arasında 'Cidde Bildirgesi' imzalandı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcileri arasında 'Cidde Bildirgesi' imzalandı. Bildirgenin, insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması, temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi, güçlerin hastane ve kliniklerden çekilmesi ve ölülerin saygılı bir şekilde defnedilmesi için iki gücün davranışlarına rehberlik edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcileri arasında 'Cidde Bildirgesi' imzalandı. Bildirgenin, insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması, temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi, güçlerin hastane ve kliniklerden çekilmesi ve ölülerin saygılı bir şekilde defnedilmesi için iki gücün davranışlarına rehberlik edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan ve ABD tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcileri 'Sudan'daki Sivilleri Koruma Taahhüdü Deklarasyonu'nu imzaladı. Açıklamada, "Taahhüt Bildirgesi, sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla insani yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılması için her iki tarafın da uluslararası insani yardım ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini kabul etmektedir. Taahhüt Bildirgesi, insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması, temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi, güçlerin hastane ve kliniklerden çekilmesi ve ölülerin saygılı bir şekilde defnedilmesi için iki gücün davranışlarına rehberlik edecektir" denildi.

Ayrıca imzaların atılmasının ardından Cidde Görüşmeleri'nin, söz konusu faaliyetleri kolaylaştırmak üzere 10 güne kadar etkili bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılmasına odaklanacağı ifade edildi. Güvenlik tedbirlerinin, ABD-Suudi ve uluslararası destekli bir ateşkes izleme mekanizmasını da içereceği ifade edilen açıklamada "Taraflarca mutabık kalınan adım adım yaklaşımı doğrultusunda Cidde Görüşmeleri, Sudanlı siviller ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla, düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasına yönelik müteakip görüşmeler için önerilen düzenlemeleri ele alacaktır" ifadelerine yer verildi.